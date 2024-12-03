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        Haberler Dünya ABD'nin, Hizbullah'ın roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması için İsrail'e baskı yaptığı öne sürüldü | Dış Haberler

        ABD'nin, Hizbullah'ın roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması için İsrail'e baskı yaptığı öne sürüldü

        İsrail basınında yer alan haberde, ABD yönetimi Hizbullah'ın İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle yaptığı roket atışına "orantısız karşılık" vermemesini istedi. Haberde, ABD'nin İsrail'e Hizbullah'ın dün akşamki roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması yönünde baskı yaptığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:44
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        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
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        ABD yönetiminin İsrail’e, Hizbullah’ın dün akşamki roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

        Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi Hizbullah’ın İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle yaptığı roket atışına "orantısız karşılık” vermemesini istedi.

        Haberde, ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan’da başlattığı saldırılara ilişkin ABD’nin, saldırıların sınırlandırılması ve Beyrut'a saldırılardan kaçınılması yönünde Tel Aviv’e baskı yaptığı iddia edildi.

        İsrail Ordusu, Lübnan'a saldırı düzenledi
        İsrail Ordusu, Lübnan'a saldırı düzenledi

        İsrail ordusunun, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde iki bölgeye dün akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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        İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ SEBEBİYLE HİZBULLAH UYARI ATIŞI YAPMIŞTI

        Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu biri devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

        Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

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