İstanbul Bahçelievler'de, D-100 kara yolu Şirinevler mevkii Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ VURULARAK DURDURULDU

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Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere, bıçak çekti. Polislerce bacağından vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.