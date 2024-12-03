Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
İstanbul Şirinevler'de, D-100 kara yolunda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken kişi vurularak yakalandı. Zanlı tedavi altına alınırken, olay anı kameraya da yansıdı
İstanbul Bahçelievler'de, D-100 kara yolu Şirinevler mevkii Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.
EKİPLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI
AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
POLİSE BIÇAK ÇEKTİ VURULARAK DURDURULDU
Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere, bıçak çekti. Polislerce bacağından vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI
Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamasıyla kaydedildi.