Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sunucu ve emekli manken Vahe Kılıçarslan hakkında, trafik kazası davası açıldı.

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlatırken Olcay Emine Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, daha sonra Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede acil ameliyata alınan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından sol bacağı, sağ bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan'a dava açtı. Kılıçarslan, suçlamaları reddederek olayda kusuru olmadığını savundu. Soruşturma sonucunda Vahe Kılıçarslan hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’ ve ‘kemik kırılmasına neden olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; Vahe Kılıçarslan’ın asli kusurlu olduğu ve birden fazla kişiyi yaraladığı için cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca; Kılıçarlan’ın mahkumiyeti halinde 3 aydan az, 3 yıldan fazla olmamak üzere meslek sanatının icrasının yasaklanmasına veya sürücü belgesinin geri alınması yönünde karar verilebileceğine ilişkin maddeye de yer verildi.

Ceza davası devam ederken, kazanın en ağır mağduru olan ve bedensel kayıp yaşayan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Handan Bakbak aracılığıyla açılan davanın dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: Kaza nedeniyle akciğerleri sönen müvekkil, artık ağır astım hastası bir kişi olmuştur. Vücuduna platin takılan ve sol bacağında kasılma olan müvekkil, terziye pantolonlarını verirken birini diğerinden daha kısa kestirmek zorunda kalmıştır. Evinde bir perde bile asamayan müvekkil, yaşadığı bedensel kayıpların yanında bir eş ve kadın olarak aile hayatı ve mahrem yaşantısı sekteye uğramıştır. Bel ve pelvis kemiğindeki kırıklar sebebiyle, çok istemesine rağmen bundan sonra çocuk sahibi olamayacağı söylenmiştir.

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan Olcay Emine Yıldırım; “Hayatımın geri kalanında ağır bir poşet taşıyamayacağım. Sadece ayakta günlük ihtiyaçlarımı gideriyorum. Ailemin yardımı olmadan öz bakımımı yapamıyorum. Ayakkabımı dahi bağlayamıyorum. İkinci çocuk hayalim vardı. Ama artık o hayalim belimdeki çivilerden dolayı alt üst oldu. Mesleğimi yapamıyorum, çocuğumla oynayamıyorum. Düşünsenize çocuğuma artık sarılamıyorum. Hâlâ iyileşemedim. Hayatımın en güzel dönemi, Vahe Kılıçarslan yüzünden paramparça oldu” dedi.