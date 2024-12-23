Suriye'de Esad rejimi unsurları silahlarını teslime ve yeni yönetime kayıt yaptırmaya devam ediyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesindeki askere alım noktası, yeni yönetimin kurduğu uzlaşı ve kimlik tespiti merkezi olarak kullanılıyor. Yerleşkenin dışındaki demir kapıda çok sayıda kişi sırada bekliyor. Sıraya kayıt yaptıranlar, isimlerinin okunmasının ardından içeri alınıyor.

Merkezin girişinde kuyrukta bekleyenler, silahları varsa önce bunları kenara bırakıyor, Beşar Esad'ın resminin bulunduğu tabloya basarak binaya giriyor.

İçeride Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri, kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor.

Kayıt yaptıranlara üç ay süreli yeni kimlik verildiği, bu sayede güvenli biçimde ülkede dolaşabilecekleri belirtiliyor.

Şam'da günde yaklaşık 1200 kişi silah teslim ediyor ve kayıt yaptırıyor

Suriye'deki geçici yönetimin İçişleri Bakanlığının Şam'da açtığı "kimlik tespiti ve uzlaşı" merkezlerinden sorumlu Subay Velid Abdurabu, AA muhabirine, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu söyledi.

Sadece asker ve polis değil Esad rejiminin paramiliter güç olarak kullandığı, kamuoyunda "şebbiha" diye bilinen unsurların da bu merkezlere geldiğini anlatan Abdurabu, "Buraya geliyorlar, silahlarını veriyorlar, onlara üç aylığına geçici bir kart veriyoruz. Bu süre içinde bunu kimlik olarak kullanabiliyorlar." dedi.

Abdurabu, şu ana kadar Şam'daki her merkeze günde yaklaşık 1200 ila 1500 kişinin başvurduğunu belirterek, "Rejim unsurları ve burada çalışanlar, eğer ki ellerine kan bulaşmamışsa zamanla işlerine ve normal hayatlarına dönebilirler. Buraya gelenler de Suriye halkının evlatları. Rejim onları yanlış yönlendirdi. Bu insanlardan bazıları silahlarını halka karşı kullandı, rejim onlara sınırsız güç verdi. Bu hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlikten uzaktı." diye konuştu.

Şimdi silahlarını teslim eden çöken rejimin unsurlarının, "silahlarını halka karşı öldürme, şiddet, evlere el koymak için disiplinsiz, yasa dışı ve ahlak dışı biçimde kullandığını" dile getiren Abdurabu, "Yeni bir sayfa açmak ve yeni Suriye'yi inşa etmek istiyoruz. Rejimin silahlı tüm unsurlarına sesleniyorum: Bu uzlaşı merkezine gelsinler ve silahlarını bıraksınlar ki bu fırsatı kaçırmasınlar. Eğer ki silahlarını tutuyorlarsa bunları eşkıyalık için halka veya hükümete karşı kullanacaklar demektir. Buna izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.