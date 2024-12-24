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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda İhraç edilen Antep fıstığı ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde - Alışveriş Haberleri

        İhraç edilen Antep fıstığı ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde

        Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Fransa ve İsveç'e giden kuru incirler ve Antep fıstığında 'en zehirli' tür olan Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 08:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 08:06
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        Antep fıstığında ve kuru incirlerde 'zehirli ve kansorejen' madde
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        Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.

        23 Aralık Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) partalında yer alan bilgiye göre, Türkiye’den Fransa giden kuru incirlerde "Aflatoksinler B1" tespit edildi. Fransa ‘ciddi uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

        734861 ve 734849 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 6,0 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu kur incirlerde 131 ± 40 µg/kg - ppb olarak tespit edildi. Aflatoksin toplamı ise maksimum 10,0 µg/kg - ppb olması gerekirken ypılan test sonucunda 199 ± 44 µg/kg - ppb çıktığı görüldü.

        ANTEP FISTIĞINDA DA "AFLATOKSİN B1 " TESPİT EDİLDİ

        RASSF sitesinde yayımlanan 734683 numaralı İsveç’e yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında da "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi. İsveç ‘ciddi’ uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

        RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu Antep Fıstığında 56,0 ± 18 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

        Bahsedilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

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