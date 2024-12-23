Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Haluk Levent, hastaneye kaldırıldı...

Doktoru Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre; 56 yaşındaki Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak. Hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, net birkaç gün içinde netleşecek.