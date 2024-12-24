Performans gerekçesiyle işten çıkarmada dikkat!

İşverenler, bir işçiyi işten çıkarmak istediklerinde genellikle işçinin davranışını veya performansını gerekçe gösteriyorlar. İş Kanunu’na göre, işçinin iş sözleşmesi, hakkındaki iddialara ilişkin savunması alınmadan davranışı veya işyerindeki performansı gerekçe gösterilerek feshedilemez. Kimi işveren kanundaki yükümlülüğünü yerine getirmek için göstermelik savunma aldıktan sonra işten çıkarma yapabiliyor.

Yargıtay’a göre, işten çıkarmanın geçerli bir sebebe dayandığını ispatlama yükümlülüğü işverene aittir. İşveren ispat yükümlülüğünü yerine getirirken öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin haklı ve geçerli olduğunu kanıtlamak zorundadır.

İşveren performansın düşüklüğü nedeniyle iş akdini feshetmişse, buna ilişkin delil sunmak zorundadır. Performans düşüklüğünün nasıl tespit edildiğinin somut delillere dayandırılması, performansını düzeltmek için uyarıda bulunduğu işçiye makul süre vermesi gerekmektedir. Bir ay önce performans düşüklüğü uyarısı verilen işçinin bir ay sonra işten çıkartılması Yargıtay açısından geçerli bir fesih sebebi sayılmıyor.

İşverenin performans değerlendirmesinin geçerli kabul edilebilmesi için süreç işleyişinden kaynaklanan iş analizi yapılarak yetersizlik durumunun nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. İşverenin performansı düşük olan işçiyi uyarmış olması işten atmak için tek başına yeterli kabul edilmez. Yargıtay, işverence işçinin performansının artırılmasına yönelik eğitim çalışması yapılmış olmasını ve bu çalışmalarını da kanıtlamasını istiyor.

Performansı artırıcı eğitimlerin yanı sıra performans değerlendirme sistemine yönelik de eğitimler verilmesi gerekiyor. Buna göre, işçi hangi durumda performansının düşük olacağı, performansını artırmak için nelere dikkat etmesi gerekeceği konularında eğitime tabi tutulmak zorundadır.

REKLAM

İŞTEN ÇIKARMAK SON ÇARE

Yargıtay’a göre, performansı düşük bulunan işçinin işten çıkartılması da son çare olarak düşünülmelidir. İşten çıkartmadan önce mümkünse başka pozisyonlarda istihdam edilmesi yoluna gidilmelidir.