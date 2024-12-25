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        Haberler Dünya Eric Trump'ın Kanada, Panama Kanalı ve Grönland paylaşımı tepki topladı | Dış Haberler

        Eric Trump'ın Kanada, Panama Kanalı ve Grönland paylaşımı tepki topladı

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin beklenmedik açıklamalarının ardından oğlu Eric Trump'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Eric, babasını, alışveriş sitesi Amazon'dan Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren bir fotoğrafı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.12.2024 - 07:29 Güncelleme: 25.12.2024 - 07:29
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        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

        Trump'ın oğlu Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor.

        Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

        "GRÖNLAND ABD KONTROLÜNDE OLSUN"

        Ülkenin seçilmiş başkanı Trump, son günlerde bu yerleri ABD'ye dahil etme fikrinden sık sık bahsediyor.

        Bu hafta "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde açıklama yapan Trump, Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

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        Grönland'dan Trump'a yanıt ise gecikmemişti. Gröland Başbakanı adanın satılık olmadığını ve asla olmayacağını vurgulamıştı.

        "KANADA 51. EYALET OLSUN"

        Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya da Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde teklifte sunmuştu. Trump bu teklifin ardından iki kez Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap etmişti.

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