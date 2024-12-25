Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içkilerde maktu ÖTV artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları yeniden düzenlendi.

Karara göre bazı alkollü içeceklerden alınan maktu ÖTV tutarlarına zam yapıldı.

Alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi 1, 428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu.

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.