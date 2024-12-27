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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor - Savunma Sanayi Haberleri

        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor

        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın alıyor. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace'e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:37
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        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
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        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi. Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar, ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

        Havacılık sektöründe 'gökyüzünün Ferrarisi' olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

        Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını belirten İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace'e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor" ifadelerini kullandı.

        ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

        Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

        ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın ABD'li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.

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