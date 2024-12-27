Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret
Türkiye'yi İspanya La Liga devi Real Madrid'de başarıyla temsil eden Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Milli yıldız, başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
2021-23 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra İspanya’nın Real Madrid Kulübü’ne transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli ekibin futbol takımını ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.
Milli futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.
İşte Arda Güler'in ziyaretinden öne çıkan kareler...