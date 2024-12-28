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        Haberler Kültür-Sanat Sinema En iyi 5 boks filmi

        En iyi 5 boks filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 09:06 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:06
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        En iyi 5 boks filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Creed: Efsane’nin Doğuşu’ndan Milyon Dolarlık Bebek’e, Rocky’den Kızgın Boğa’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 boks filmi’ni anlattı...

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