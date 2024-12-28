En iyi 5 boks filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 28.12.2024 - 09:06 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:06
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Creed: Efsane’nin Doğuşu’ndan Milyon Dolarlık Bebek’e, Rocky’den Kızgın Boğa’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 boks filmi’ni anlattı...
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