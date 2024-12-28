Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Creed: Efsane’nin Doğuşu’ndan Milyon Dolarlık Bebek’e, Rocky’den Kızgın Boğa’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 boks filmi’ni anlattı...