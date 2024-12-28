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        Haberler Yaşam Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün! Cep telefonlarınız gerçekten de klozetten daha pis olabilir!

        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün! Cep telefonlarınız gerçekten de klozetten daha pis olabilir!

        "Telefonunuzu en son ne zaman temizlediniz?" Cep telefonları, günlük hayatımızı kolaylaştıran vazgeçilmez bir aracımız haline geldi. Ancak, bu cihazların, tuvalet kapaklarından bile daha fazla mikrop barındırdığını biliyor muydunuz? İşte cep telefonlarınızı hijyen konusunda yeniden düşünmenizi sağlayacak detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:30
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        CEP TELEFONLARI GERÇEKTEN TUVALET KAPAKLARINDAN 10 KAT DAHA KİRLİ Mİ?

        Araştırmalar, cep telefonlarının her gün etkileşime geçtiğimiz en kirli nesnelerden bazıları olduğunu gösteriyor. Hatta tuvalet kapaklarından bile daha fazla bakteri taşıdıkları iddia ediliyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, tuvalet kapaklarının telefonlarımıza göre daha sık temizlenmesi.

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        Günlük hayatımızda cep telefonlarına bağlılığımız, çoğu zaman kabul etmek istemediğimiz bir gerçektir. Telefonlarımızı işte, yolculuk sırasında, yemek yerken, yatakta ve hatta tuvalette bile kullanıyoruz. Gazete veya dergi okuma alışkanlığının yerini telefonlarla geçirdiği bu dönemde, bu cihazlar günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi.

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        Ancak bu telefonların gizlediği kirli bir sır var. Telefonlar, göründüklerinden çok daha fazla mikroorganizma barındırıyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalar, telefonların tuvalet kapaklarından 10 kat daha kirli olduğunu öne sürüyor.

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        TELEFONLARDA BAKTERİLERİN VARLIĞI

        İnsan vücudunda trilyonlarca bakteri bulunur. Her bir vücut hücresi için 10 bakteri vardır. Bu kadar yoğun bir bakteriyel varlık düşünüldüğünde, bu bakterilerin telefon ekranlarında da bulunması şaşırtıcı değildir.

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        Yakın tarihli bir çalışma, lise öğrencilerinden alınan 17 telefon örneğinde 17.000'den fazla bakteriyel gen kopyası bulunduğunu ortaya koydu. Bu, telefonları günlük hayatımızda dokunduğumuz en kirli nesnelerden biri yapıyor.

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        CİLT MİKROBİYOTASININ ROLÜ

        Bağırsaklarımızda olduğu gibi, cildimizde de belirli bakteri grupları huzur içinde yaşar. Bunlardan biri olan Staphylococcus epidermidis, cildimizin sağlıklı bir dış katmanını korumasına yardımcı olan bir enzim üretir. Buna karşın, Propionibacterium acnes gibi bakteriler, sivilce oluşumunun temel nedenidir.

        Telefonların sürekli elimizde olması nedeniyle, bu bakterilerin cildimiz ve telefonumuz arasında kolayca transfer olması kaçınılmazdır.

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        ÖNLEME YOLLARI VE TEMİZLİK ÖNERİLERİ

        Telefonları temizlemek zor olsa da, düzenli hijyen uygulamaları ile bakteriyel yük azaltılabilir. Alkol bazlı mendillerle yüzey temizliği yapmak, etkili bir yöntemdir. Ek olarak, elleri sık sık yıkamak, çapraz bulaş riskini azaltabilir.

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