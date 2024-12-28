Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün! Cep telefonlarınız gerçekten de klozetten daha pis olabilir!

CİLT MİKROBİYOTASININ ROLÜ

Bağırsaklarımızda olduğu gibi, cildimizde de belirli bakteri grupları huzur içinde yaşar. Bunlardan biri olan Staphylococcus epidermidis, cildimizin sağlıklı bir dış katmanını korumasına yardımcı olan bir enzim üretir. Buna karşın, Propionibacterium acnes gibi bakteriler, sivilce oluşumunun temel nedenidir.

Telefonların sürekli elimizde olması nedeniyle, bu bakterilerin cildimiz ve telefonumuz arasında kolayca transfer olması kaçınılmazdır.