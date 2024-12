Al Pacino'nun 84 yıllık kalbi aşk için çarpmaya devam ediyor: Baba filmi yıldızının kabarık aşk defteri

HOLLYWOOD CİNSEL TACİZE KARŞI TEK YÜREK

Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminde birlikte kamera karşısına geçtiği ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davası bu hafta gündemden hiç düşmedi. Baldoni reddettiği suçlamalar önce bağlı bulunduğu oyunculuk ajansından atıldı, ardından Vital Voices adlı kâr amacı taşımayan kuruluş tarafından verilen 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü' geri alındı.

Amerikalı oyuncular sendikası SAG-AFTRA (Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu), Justin Baldoni'ye karşı açtığı cinsel taciz davasının ardından, Blake Lively'yi destekleyen bir açıklama yayımladı.

Yaklaşık 160 bin oyuncuyu temsil eden oyuncular sendikası, Lively gibi iş yerinde benzer bir durum yaşayan Hollywood'daki diğer oyuncuları da konuşmaya teşvik ederken, "Bunlar şaşırtıcı ve rahatsız edici iddialar. Çalışanların endişe verici konuları gündeme getirme veya şikayette bulunma hakkı vardır" dedi.

Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini öne sürdü. Ayrıca hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra, Baldoni'nin birlikte çalıştığı halkla ilişkiler ekibinin, kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını iddia etti.

'The Sisterhood of the Traveling Pants' filmindeki rol arkadaşları da Liveley'ye destek açıklaması yaptı. Alexis Biedel, America Ferrera ve Amber Tamblyn, "20 yılı aşkın süredir Blake’in arkadaşları ve kız kardeşleri olarak, itibarını yok etmeye yönelik bildirilen kampanyaya karşı savaşırken onunla dayanışma içindeyiz" dedi.