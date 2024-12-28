Al Pacino'nun 84 yıllık kalbi aşk için çarpmaya devam ediyor: Baba filmi yıldızının kabarık aşk defteri

Al Pacino, bu hafta, henüz bir yaşında olan dördüncü çocuğunun annesi Noor Alfallah ile Noel partisine birlikte katıldı. "E ne var bunda?" diyebilirsiniz. Ama burada ilginç olan, bu buluşmanın aslında her ikisinin de ilişkilerini bitirdiklerini açıklamalarından sonra gelmiş olması...

Arkadaşça bir eğlence miydi, yoksa onlar da ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çiftlerden miydi? Yani sıra barışmaya mı gelmişti?

Bu soruların cevabını şimdilik bilmiyoruz. Ama sinemanın 84 yaşındaki yaşayan efsanesinin 30 yaşındaki sevgilisiyle öyle ya da böyle ilişkisini sürdürüyor oluşu, aslında daha başa dönersek, yıllara meydan okurcasına her yaşta aşkı bulabildiği gerçeğini yüzümüze çarpıyor oluşu takdire şayan.