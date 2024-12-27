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        Haberler Gündem İzmir'de 3 aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:54
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        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
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        Hüseyin Yılman'ın (47) kullandığı otomobil, Ali Ç. yönetimindeki kamyonet ile Hüseyin G. idaresindeki kamyonet, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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