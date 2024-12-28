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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:10
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        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret artışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Şimşek"Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk" dedi.

        Bakan Şimşek şöyle devam etti:

        "2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı.

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        Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı.

        2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti.

        İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998’den beri en yüksek değeri olan yüzde 37,6’ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu.

        2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi.

        Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir."

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