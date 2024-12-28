Galatasaray'da Ziyech de ayrılık için para istiyor!
Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech sözleşme feshi için ikinci yarıdaki ücretinin ödenmesini talep ediyor
Galatasaray’da gözler gelecek oyuncular kadar gidecek futbolculara da dönmüş durumda. Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson’un yanı sıra Yusuf Demir ve Hakim Ziyech’le de yollarını ayırmayı planlıyor.
Cimbom, Victor Nelsson’u bonservisiyle, Yusuf Demir’i ise ya yurt içine kiralık ya bonservisiyle göndermeyi düşünüyor.
Bu sezon varlığı yokluğu ayırt edilemeyen Hakim Ziyech’le ise sözleşme fesih görüşmeleri başladı.
Sarı-kırmızılılardan yılda 5 milyon 700 bin Euro kazanan Faslı futbolcu ayrılık için fesih bedeli talep ediyor.
MLS, Yunanistan, Fransa ve Dubai’den ilgi bulunan Ziyech doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda’ya dönme niyetinde.
Dubai ve MLS dışında talep ettiği yıllık ücreti teklif olarak alamayan Faslı futbolcu ayrılık için ikinci yarıdaki maaşını talep ediyor.
Galatasaray’ın bu yaz yollarını ayırdığı Sergio Oliveira da Olympiakos’a transfer olurken sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi bulunan iki yıllık ücretin önemli bölümünü almıştı.
Sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratı bir yıl uzama maddesi de yer alıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp bu maddenin devreye girmemesi için yollarını muhakkak devre arasında ayırmayı planlıyor.