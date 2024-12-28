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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ziyech de ayrılık için para istiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ziyech de ayrılık için para istiyor!

        Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech sözleşme feshi için ikinci yarıdaki ücretinin ödenmesini talep ediyor

        Giriş: 28.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:50
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        Galatasaray’da gözler gelecek oyuncular kadar gidecek futbolculara da dönmüş durumda. Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson’un yanı sıra Yusuf Demir ve Hakim Ziyech’le de yollarını ayırmayı planlıyor.

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        Cimbom, Victor Nelsson’u bonservisiyle, Yusuf Demir’i ise ya yurt içine kiralık ya bonservisiyle göndermeyi düşünüyor.

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        Bu sezon varlığı yokluğu ayırt edilemeyen Hakim Ziyech’le ise sözleşme fesih görüşmeleri başladı.

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        Sarı-kırmızılılardan yılda 5 milyon 700 bin Euro kazanan Faslı futbolcu ayrılık için fesih bedeli talep ediyor.

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        MLS, Yunanistan, Fransa ve Dubai’den ilgi bulunan Ziyech doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda’ya dönme niyetinde.

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        Dubai ve MLS dışında talep ettiği yıllık ücreti teklif olarak alamayan Faslı futbolcu ayrılık için ikinci yarıdaki maaşını talep ediyor.

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        Galatasaray’ın bu yaz yollarını ayırdığı Sergio Oliveira da Olympiakos’a transfer olurken sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi bulunan iki yıllık ücretin önemli bölümünü almıştı.

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        Sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde kontratı bir yıl uzama maddesi de yer alıyor.

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        Sarı-kırmızılı kulüp bu maddenin devreye girmemesi için yollarını muhakkak devre arasında ayırmayı planlıyor.

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        Ziyech’in yıllık ücreti, opsiyonun devreye girmesi halinde gelecek sezonda yüzde 50’lik artışla yükseliyor.

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