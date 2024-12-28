KOAH'lı hastalarına uyarı: Gaz yapıcı yiyeceklerden uzan durun

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İrfan Eser,​​​​​​​ Covid-19 salgını sonrası Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) arttığını söyledi.

Birçok hastada salgının hasarlar bıraktığına işaret eden Eser, yeni çektikleri tomografilerde hala Covid-19'un izini gördüklerini aktardı.

KOAH'ın özellikle sigara içenlerde görüldüğüne dikkati çeken Eser, hastalarda solunum yollarının daralmasıyla karakterize klinik bulgu olarak öksürük, nefes darlığı ve balgam şikayetlerinin yaşandığını kaydetti.

KOAH'ın dört evresinin bulunduğunu vurgulayan Eser, ilk evrede tanının zor olduğunu, kişinin normal işlerini ve hayatını devam ettirdiğini, ara ara öksürüğün ve balgamın gerçekleşebildiğini ifade etti.

ÜÇÜNCÜ EVREDE ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI VE BALGAM TAMAMEN OTURUR

Bu evrede özellikle sigaranın bırakılmasının en etkili tedavi olacağını anlatan Eser, "İkinci evrede hem tanısı konulabilir hem de oturmamış bir KOAH olduğu için en kesin tedavisi yapılabilir. Üçüncü evrede öksürük, nefes darlığı ve balgamın tamamen oturduğu, hastanın gece dahi nefes darlığı çektiği, uykudan uyandığı, kısa mesafede bile zorluk çektiği dönemdir. Dördüncü çok ağır dönemde ise kişi artık günlük işlerini yapamaz, ev içinde bile hareketi zorlaşır." diye konuştu.