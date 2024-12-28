Rusya: Amerikalılar aptal yerine konuldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'de özellikle Demokratlar tarafından yürütülen cinsiyet politikalarını eleştirdi.

Zaharova "Amerikalılar 3. bir cinsiyetin olduğu söylenilerek aptal yerine konuldu. Amerikalılar kandırıldı." dedi.

Zaharova ABD'nin sadece kendini değil bütün dünyayı yanılttığını ifade ederek "Bu Batı'nın yaşadığı bir medeniyet krizidir." dedi. Zaharova diğer yandan Trump'ın "Yalnızca 2 cinsiyet var." açıklamasına değinerek ABD'deki bir değişime dair iyimser olduğunu belirtti.