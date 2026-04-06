        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aile yok oldu! Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada bir kahreden haber daha! | Son dakika haberleri

        Bir aile yok oldu! Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada bir kahreden haber daha!

        Nevşehir'de Ramazan Bayramı'nda meydana gelen feci kazada bir acı haber daha geldi. Baba ve 2 çocuğunun öldüğü olayda yaralanan anne Pelin Cingitaş da 18 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        Nevşehir'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı, Ramazan Bayramı tatili için kente gelen baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada yaralanan anne Pelin Cingitaş da 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, 19 Mart’ta akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi.

        Baba Mehmet Gültekin Cingitaş (Arkada), Kayra Cingitaş (Solda), Aras Cingitaş (Soldan ikinci), anne Pelin Cingitaş (Sağda).
        Baba Mehmet Gültekin Cingitaş (Arkada), Kayra Cingitaş (Solda), Aras Cingitaş (Soldan ikinci), anne Pelin Cingitaş (Sağda).

        Ramazan Bayramı tatili için Ankara’dan Nevşehir’e gelen Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki otomobil ile Yasin Çiğdem yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız yönetimindeki minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücü Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş’ın (9) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gültekin Cingitaş’ın diğer oğlu Kayra Cingitaş (15) da kurtarılamadı.

        Kazada eşi ve 2 oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan Pelin Cingitaş, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cingitaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        700'üncü yılı kutlanıyor

        Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk payitahtı, medeniyetimizin köklü çınarı Bursa, fethinin 700'üncü yılını büyük bir gururla kutluyor. UNESCO mirası tarihi dokusundan modern sanayi kimliğine, gastronomik lezzetlerinden ata yadigârı külliyelerine kadar Bursa, 7 asırlık bu kutlu yürüyüşü tüm görkemiyle gel...
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
