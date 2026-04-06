Bir aile yok oldu! Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada bir kahreden haber daha!

Nevşehir'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı, Ramazan Bayramı tatili için kente gelen baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada yaralanan anne Pelin Cingitaş da 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, 19 Mart’ta akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi.

Baba Mehmet Gültekin Cingitaş (Arkada), Kayra Cingitaş (Solda), Aras Cingitaş (Soldan ikinci), anne Pelin Cingitaş (Sağda).

Ramazan Bayramı tatili için Ankara’dan Nevşehir’e gelen Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki otomobil ile Yasin Çiğdem yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız yönetimindeki minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücü Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş’ın (9) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gültekin Cingitaş’ın diğer oğlu Kayra Cingitaş (15) da kurtarılamadı.

Kazada eşi ve 2 oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan Pelin Cingitaş, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cingitaş’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.