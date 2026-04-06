Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        120 kişinin yaşadığı Mada Adası'nda yağışlar su seviyesini yükseltti

        120 kişinin yaşadığı Mada Adası'nda yağışlar su seviyesini yükseltti

        Türkiye'de göl üzerinde yerleşim bulunan tek ada olan Mada Adası'ndaki yağışlar su seviyesini yükseltti. 120 kişinin yaşadığı adayı çevreleyen göldeki doluluk oranı, yağışlarla birlikte arttı

        Giriş: 06.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırlarında bulunan Mada Adası'nın çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle düşen su seviyesini yeniden yükseltti.

        Beyşehir Gölü kıyısında bulunan ve Türkiye'de üzerinde yerleşim bulunan tek tatlı su adası olma özelliği taşıyan Mada Adası'nda, yağışlarla birlikte göldeki doluluk oranı arttı.

        Kuraklık endişesinin azalması, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Beyşehir Gölü'ndeki 32 ada arasında en büyük olan Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık 200 yıldır adada yaşayan Yörükler, geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.

        Nadir doğal oluşumlar arasında gösterilen Mada Adası, Türkiye'de göl üzerinde yerleşim bulunan tek ada olmasıyla dikkati çekiyor.

        "KURAKLIK ENDİŞEMİZ AZALDI"

        Bölgede çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan 57 yaşındaki Abdil Honamlıoğlu, yaptığı açıklamada, gölde ciddi su çekilmeleri yaşandığını söyledi.

        Son yağışlarla endişelerinin azaldığını belirten Honamlıoğlu, "Son yağışlar çok iyi oldu, su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Su bilinçli ve tasarruflu kullanılmalı. Özellikle tarımsal sulamada damla sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

