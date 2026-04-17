Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

STAT: Chobani Stadı

HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, A.Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif

Ç.RİZESPOR: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada giriyor. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkıyor.

REKLAM

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez maçta forma giyemiyor.

48. RANDEVU

Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle ligde 48. kez karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 47 lig maçında 32 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 47 maçta 110 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 23 maç oynadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 18'inden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı.

Fenerbahçe bu maçlarda 53 gol sevinci yaşarken Çaykur Rizespor, rakibinin filelerini 20 kez havalandırdı.

REKLAM

SON 16 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 16 karşılaşmada Fenerbahçe, 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 51 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 16 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını toplam 42 gol atarak kazanan Fenerbahçe, son mağlubiyetini rakip fileleri havalandıramadığı son karşılaşmada aldı (Eylül 2018; 0-3).

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk iki maçı kazanan Çaykur Rizespor (Eylül 1979; 2-1 & Mayıs 1981; 3-2), daha sonraki 21 ziyaretinden de galibiyet çıkaramadı (3B 18M).

Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, bu şekilde üst üste üç galibiyet aldığı son seriyi Ağustos-Eylül 2024 arasında Jose Mourinho yönetiminde yakaladı.

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı aldığı üç galibiyette de gol yemeyen Çaykur Rizespor (1-0 vs Fatih Karagümrük, 3-0 vs Eyüpspor & 3-0 vs Kasımpaşa), kalesinde gol gördüğü yedi maçın altısından puansız ayrıldı (1B).

REKLAM

Süper Lig'de oynadığı son üç iç saha maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde üst üste dört galibiyet aldığı bir seri yakalayamadı.

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Çaykur Rizespor, dış sahada üst üste 3+ mağlubiyet aldığı son süreci Mart-Mayıs 2025 arasında İlhan Palut yönetiminde yaşadı (4M).

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe (9). Sarı-lacivertlilerin iç sahada Çaykur Rizespor'a bu şekilde attığı son gol Aralık 2021'de Serdar Dursun'dan geldi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Talisca (15), aynı zamanda geçen hafta Kayserispor filelerine gönderdiği iki golle Türkiye kariyerinde en fazla gol sevinci yaşadığı sezona ulaştı.

Süper Lig'de en fazla deplasman golü attığı takım Fenerbahçe olan Ali Sowe (3), Türkiye kariyerinde sarı-lacivertlileri ziyaret ettiği üç maçtan da puansız ayrıldı (Ankaragücü x2 & Çaykur Rizespor).

Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlarla oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Recep Uçar (3B 6M), bu galibiyeti son karşılaşmada Samsunspor'u 4-1 yenerek aldı (Thorsten Fink).