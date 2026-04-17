        Haberler Gündem Güncel 9 yıl sonra ikinci acı! Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!

        9 yıl sonra ikinci acı! Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!

        Zonguldak'ta özel bir maden ocağında elektrik akımına kapılıp ölen madenci Suat Kulakçı ile ilgili kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Kulakçı'nın ağabeyi Kenan Kulakçı'nın da 2017'de aynı ocakta metan gazı zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 16:17 Güncelleme:
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!

        Zonguldak'ta çalıştığı taş kömürü üretimi yapan özel maden ocağında elektrik akımına kapılıp ölen madenci Suat Kulakçı’nın (42) ağabeyi Kenan Kulakçı’nın (40) da 2017’de aynı ocakta metan gazı zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Kulakçı’nın arkadaşı Ramazan Altın (48), “Zor bir durum. Aynı ocakta 2 kardeşi de kaybetmek ailesi açısından çok zor” diye konuştu.

        Olay, dün Asma Mahallesi’ndeki taş kömürü üretimi yapan özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, çalıştığı sırada ocak içinde elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının yüzeye çıkardığı madenci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kulakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        3 çocuk babası Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Kulakçı’nın cansız bedeni, memleketi Kumtarla köyüne getirildi. Köy camisinin önünde öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Suat Kulakçı, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

        YILLAR SONRA AYNI ACI

        Suat Kulakçı'nın ağabeyi Kenan Kulakçı’nın da 2017 yılında aynı maden ocağında metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Suat Kulakçı (Solda) ve ağabeyi Kenan Kulakçı (Sağda)
        Suat Kulakçı (Solda) ve ağabeyi Kenan Kulakçı (Sağda)

        Kulakçı’nın arkadaşı emekli madenci Ramazan Altın, “Suat arkadaşımızla çocukluğumuz beraber geçti. Yıllar önce maden işlerine beraber başladık. Maalesef ki ağabeyini kaybetme olayında, kendisi psikolojik olarak çöktü ama mecburen madene dönmek zorunda kaldı. Şimdi çoluğu çocuğu var, onlara bakmak için ağabeyinin vefat ettiği madene döndü. Hatta bana ‘Dönmek istemiyorum, ağabeyimi burada kaybettiğim için burası bana soğuk geliyor’ demişti. Biz de ‘Yapacak bir şey yok, bir şekilde hayat devam ediyor’ dedik, destek olduk. Bu şekilde işe adapte ettik. Emekliliğine 1 ay kalmıştı, ‘Ağabey ben emekli olunca maden sektörünü bırakacağım. 1 aylık sürem kaldı, madenleri bırakıp kafama göre bir şeyler yapacağım’ demişti. Ne yazık ki dün akşamki elim kaza sonucu arkadaşımızı kaybettik. Kaza ana yolda tahkimat esnasında, hiltiyi kabloya kaçırıyor, orada elektrik akımına kapılıyor arkadaş ve maalesef kaybettik. 9 yıl oldu, ağabeyi de aynı ocakta vefat etti. Zor bir durum. Aynı ocakta 2 kardeşi de kaybetmek hem ailesi hem yakınları açısından çok zor bir şey” dedi.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
