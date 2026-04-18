        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi! | Son dakika haberleri

        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!

        Samsun Atakum'da aynı restoranda çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 31 yaşındaki Eren Bakır, mesai arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti; saldırgan kısa süre sonra polise teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 01:00 Güncelleme:
        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!

        Samsun'un Atakum ilçesinde Eren Bakır (31), aynı restoranda çalışan Haşim Y. (22) tarafından çıkan tartışma sırasında 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Vatan Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı restoranda çalışan Eren Bakır ve Haşim Y., sabah saatlerinde tartıştı. Akşam saatlerinde bulvar üzerinde karşılaşan Haşim Y ile Eren bakır tartıştı.

        Yaşanan arbede sırasında Eren Bakır, mesai arkadaşının 9 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakır, sağlık görevlisinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Haşim Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin, Bakır’ı bıçaklayarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar edilmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti