        Haberler Dünya "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız" | Dış Haberler

        "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız"

        ABD ziyareti kapsamında Kongredeki ortak oturuma hitap eden İngiltere Kralı 3. Charles, "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta ve bu çatışmaların etkisi ülkelerimizin dört bir yanında hissedilmektedir." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 23:17 Güncelleme:
        ABD ziyareti kapsamında Kongredeki ortak oturuma hitap eden İngiltere Kralı 3. Charles, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

        İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresindeki ortak oturuma hitap ederek, 1991 yılında dönemin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından "35 yıl sonra Kongre'de konuşma yapan ikinci İngiliz hükümdarı" olarak kayıtlara geçti.

        Konuşmasından önce dakikalarca ayakta alkışlanan Kral Charles, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine işaret ederek, bugün de ABD ile İngiltere arasındaki güçlü ilişkilerin uluslararası sistemde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

        "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız"

        Kral Charles, "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta ve bu çatışmaların etkisi ülkelerimizin dört bir yanında hissedilmektedir." ifadesini kullandı.

        Uluslararası sistemdeki kaosun, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin üzerindeki sorumluluğu artırdığını ve bu iki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD tarihinden örnekler vererek bu konudaki yaklaşımını örneklendirdi.

        Kral Charles, "İki ulusumuzun yüzyıllar boyunca kurduğu ittifak için Amerikan halkına gerçekten minnettarız." diyerek, ABD'nin 250 yıl önce bağımsızlığını kazandığı sürece atıf yaparak bazı konularda anlaşmazlıkları olsa da demokratik olgunluk içinde iki ulus olarak güçlü işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

        "1991'den daha tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz"

        İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1991'de Kongre'de yaptığı konuşmaya atıf yapan Charles, "Bugün, yeni bir çağda yaşıyoruz ancak aynı değerlerimiz hala geçerliliğini koruyor. Bu dönem, 1991 yılında rahmetli annemin bu mecliste bahsettiği dünyadan daha istikrarsız ve daha tehlikeli bir çağdır. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, tek bir ulusun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür." değerlendirmesini yaptı.

        Kral Charles, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın kendi kendine ayakta kalamayacağını ve korunması gerektiğini kaydederek, İngiltere'nin NATO kapsamında savunma bütçesini ciddi oranda artırdığını ve Batı ittifakına güçlü katkı sağladığını belirtti.

        Ukrayna'ya destek mesajı

        Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen İngiltere Kralı, "Bugün gerçekten de adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı ve onun en cesur halkını korumak amacıyla aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç vardır." dedi.

        Kral'ın Ukrayna ile ilgili sözleri, Amerikan kamuoyunda, son dönemde Ukrayna'ya destek konusunda muğlak açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'a "ince bir siyasi mesaj" olarak yorumlandı.

        NATO, ABD'nin yanındaydı mesajı

        Konuşmasında 11 Eylül saldırılarından sonraki sürece de değinen Kral Charles, o günkü atmosferde İngiltere'nin ve NATO müttefiklerinin ABD'nin yanında olduğunu belirtti.

        "11 Eylül'ün hemen ardından, NATO'nun 5. maddeyi ilk kez yürürlüğe koyduğu sırada halklarımızın bir asırdan fazladır yaptığı gibi, omuz omuza bu çağrıya birlikte yanıt verdik." değerlendirmesini yapan Kral Charles, ayrıca bu işbirliğinin Soğuk Savaş, Afganistan savaşı ve sonrasında da sürdüğünü kaydetti.

        Kral Charles'ın bu sözleri de üstü kapalı olarak Trump'ın "NATO yanımızda değildi" yönündeki açıklamalarına yanıt olarak değerlendirildi.

        Sabanlar kılıçlara dönüşmesin

        Konuşmasının bir yerinde, "İşte bu yüzden, bu çalkantılı zamanlarda, birlikte ve uluslararası ortaklarımızla işbirliği içinde sabanların kılıçlara dönüştürülmesini engelleyebilmeyi umut ediyorum ve bunun için dua ediyorum." ifadesini kullanan Kral Charles'ın bu ifadeyle Trump dönemindeki Amerikan dış politikasına yönelik ince bir eleştiri yaptığı yorumları sosyal medyada yer buldu.

        ABD ile İngiltere arasında özellikle savunma alanında ciddi işbirlikleri olduğunu anımsatan Kral Charles, bu ortak çabaların uluslararası düzenin güvenliği bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

        Charles, "Birleşik Krallık ile ABD'nin hikayesi, temelde bir uzlaşma, yenilenme ve olağanüstü bir ortaklık hikayesidir." ifadesini kullanarak, ABD'nin 250. kuruluş yılını tebrik ettiğini söyledi.

        Konuşmasını, "250. kuruluş yıl dönümünüzde, ülkelerimizin halklarına ve dünyadaki tüm halklara özverili bir şekilde hizmet sunmak amacıyla birbirimize olan bağlılığımızı yeniden pekiştirelim." sözleriyle tamamlayan Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Kongre üyeleriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 28 Nisan 2026 (Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu)

        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Başkan Saran, 6-7 Haziran'da seçim yapılacağını açıkladı. Trabzonspor 2.lik fırsatını kaçırdı. Beşiktaş 1 puana razı oldu. Euroleauge Play-off heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris. Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart. Spo...
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor