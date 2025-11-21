Venezuela lideri Maduro, Karayip kıyılarının füzelerle savunulması için talimat verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine yanıt olarak ülkesinin Karayip kıyılarına bakan bölgede "ağır silahlar" ve "füzeler" konulması için talimat verdiğini belirtti.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Maduro basına yaptığı açıklamada, başkent Caracas ve Karayip Denizi kıyısındaki La Guaira eyaletinin savunulması için yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

Maduro, söz konusu bölgelere ağır silahlar ve füzeler yerleştirilmesi talimatı verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İşte burada, Caracas–La Guaira hattının tamamına yönelik kapsamlı savunma planı var. Ayrıntılarıyla, sokak sokak, mahalle mahalle belirlenmiş. Kullanılan her bir silah ve silah sistemiyle birlikte tüm ağır silah ve füze sistemleri çalışır durumda olacak. Bu sayede Caracas–La Guaira hattını ve bölgenin Karayip’e uzanan dağlık kesimlerini savunmaya hazır olacağız."​​​​​​​

Maduro, planın bir uzmanlar ekibi tarafından değil, başkent ile kıyı bölgesi arasında yaşayan ve La Guaira Limanı ile ülkenin ana havalimanı olan Maiquetia’daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı çevresindeki topluluklardaki halk tarafından hazırlandığını ifade etti.​​​​​​​