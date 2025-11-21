Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela lideri Maduro, Karayip kıyılarının füzelerle savunulması için talimat verdi | Dış Haberler

        Venezuela lideri Maduro, Karayip kıyılarının füzelerle savunulması için talimat verdi

        Venezuela lideri Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine yanıt olarak Karayip kıyılarının füzelerle savunulması için talimat verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 08:51 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine yanıt olarak ülkesinin Karayip kıyılarına bakan bölgede "ağır silahlar" ve "füzeler" konulması için talimat verdiğini belirtti.

        Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Maduro basına yaptığı açıklamada, başkent Caracas ve Karayip Denizi kıyısındaki La Guaira eyaletinin savunulması için yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

        Maduro, söz konusu bölgelere ağır silahlar ve füzeler yerleştirilmesi talimatı verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "İşte burada, Caracas–La Guaira hattının tamamına yönelik kapsamlı savunma planı var. Ayrıntılarıyla, sokak sokak, mahalle mahalle belirlenmiş. Kullanılan her bir silah ve silah sistemiyle birlikte tüm ağır silah ve füze sistemleri çalışır durumda olacak. Bu sayede Caracas–La Guaira hattını ve bölgenin Karayip’e uzanan dağlık kesimlerini savunmaya hazır olacağız."​​​​​​​

        REKLAM

        Maduro, planın bir uzmanlar ekibi tarafından değil, başkent ile kıyı bölgesi arasında yaşayan ve La Guaira Limanı ile ülkenin ana havalimanı olan Maiquetia’daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı çevresindeki topluluklardaki halk tarafından hazırlandığını ifade etti.​​​​​​​

        Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler’in (FANB) bünyesinde yer alan ve askeri eğitim almış kadın ve erkek sivillerden oluşan özel milis biriminin hazır olduğunu hatırlatarak, gerekmesi halinde uzun süreli bir savaşa da hazırlıklı olduklarını savundu.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu. ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!