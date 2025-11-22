Habertürk
        Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi başladı

        Bu yıl Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da düzenlenen G20 Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. ABD Başkanı Trump ise Güney Afrika'ya tepkisi nedeniyle zirveye katılmıyor.

        Giriş: 22.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:57
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Güney Afrika'nın ev sahipliğinde bu yıl, Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

        Zirveyi takip eden ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu, basın merkezinde zirvedeki gelişmeleri izleyicilerine ve okuyucularına aktarıyor.

        Bu yıl 20'ncisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak.

        Güney Afrika'nın G20 üyelerinden başka 22 ülkeyi davet ettiği zirveye 1000'den fazla delegenin katılım göstermesi öngörülüyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik “ırk temelli ayrımcılık” iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmayacağını açıklamış ve toplantının Güney Afrika’da yapılmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirmişti.

