Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
Eskişehir'de, arkadaşının evinde kalan 37 yaşındaki Beyza Yavuz'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların evlerinde sahte alkol üretip sattıkları öne sürüldü
Eskişehir'de acı olay, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşandı.
SAHTE ALKOL EKİPMANI BULUNDU
AA'daki habere göre arkadaşına ait evde kalan 37 yaşındaki Beyza Yavuz'un fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında evde polis ekiplerince yapılan incelemede sahte alkol ve üretimde kullanılan ekipman bulundu.
ÜRETİP SATIYORLARDI İDDİASI
Ekipler, bu kapsamda evlerinde sahte alkol üretip sattıkları öne sürülen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E'yi (49) gözaltına aldı.
BABA SERBEST OĞLU TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Bu arada Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için başlatılan otopsinin devam ettiği öğrenildi.