Eskişehir'de acı olay, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşandı.

SAHTE ALKOL EKİPMANI BULUNDU

AA'daki habere göre arkadaşına ait evde kalan 37 yaşındaki Beyza Yavuz'un fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında evde polis ekiplerince yapılan incelemede sahte alkol ve üretimde kullanılan ekipman bulundu.

ÜRETİP SATIYORLARDI İDDİASI

Ekipler, bu kapsamda evlerinde sahte alkol üretip sattıkları öne sürülen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E'yi (49) gözaltına aldı.

BABA SERBEST OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

Bu arada Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için başlatılan otopsinin devam ettiği öğrenildi.