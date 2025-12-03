Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Murat Cemcir'in son durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı, son durum nedir, hastaneden açıklama geldi mi, neden hastaneye kaldırıldı?

        Murat Cemcir'in son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

        Oyuncu Murat Cemcir'in geçtiğimiz Cuma iç kanaması geçirmesinin ardından, hastanedeki tedavisi sürüyor. 49 yaşındaki oyuncu dört gün süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alındı. Cemcir'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada, iç kanamanın tekrarlanmadığı ve Cemcir'in genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Peki, oyuncu Murat Cemcir'in son durumu nasıl? İşte, hastaneden gelen güncel açıklama ve diğer detaylar

        Giriş: 03.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:57
        1

        49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılarak, dört gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyiye gittiği ifade edildi. İşte, Murat Cemcir'in son durumu

        2

        MURAT CEMCİR İÇ KANAMA GEÇİRDİ

        Geçtiğimiz Cuma günü evinde iç kanama geçiren 49 yaşındaki oyuncu, Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

        3

        MURAT CEMCİR'İN SON DURUMU NASIL?

        4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir'den iyi haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi.

        4

        HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

        Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Cemcir'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Murat bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir."

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
