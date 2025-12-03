Murat Cemcir'in son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Oyuncu Murat Cemcir'in geçtiğimiz Cuma iç kanaması geçirmesinin ardından, hastanedeki tedavisi sürüyor. 49 yaşındaki oyuncu dört gün süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alındı. Cemcir'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada, iç kanamanın tekrarlanmadığı ve Cemcir'in genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Peki, oyuncu Murat Cemcir'in son durumu nasıl? İşte, hastaneden gelen güncel açıklama ve diğer detaylar
MURAT CEMCİR İÇ KANAMA GEÇİRDİ
Geçtiğimiz Cuma günü evinde iç kanama geçiren 49 yaşındaki oyuncu, Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
MURAT CEMCİR'İN SON DURUMU NASIL?
4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir'den iyi haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Cemcir'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Murat bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir."