        Haberler Dünya ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın kente Ulusal Muhafız konuşlandırması protesto edildi | Dış Haberler

        ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın kente Ulusal Muhafız konuşlandırması protesto edildi

        ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce gösterici, Başkan Donald Trump'ın "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" için şehre Ulusal Muhafızları konuşlandırmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 15:17 Güncelleme: 07.09.2025 - 15:17
        1

        Çok sayıda insan hakları örgütü ve işçi sendikalarının da katıldığı gösteri için Meridian Hill Park'ta bir araya gelen göstericiler, Beyaz Saray'ın yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'na yürüdü.

        2

        "Washington'da işgale son" ve "Trump hemen gitmeli" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, sloganlar atarak federal güçlerin haftalardır kentte devam eden varlığını protesto etti.

        3

        Göstericiler, Washington'ın eyalet statüsünden yoksun olmasının "federal hükümetin tek taraflı kararlarına karşı kenti savunmasız bıraktığını" savunarak, kent sakinlerinin haklarının korunması için tam eyalet statüsü talep etti.

        4

        Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Ulusal Muhafızların kente konuşlandırılmasına tepki için düzenlenen en büyük gösterilerden biri oldu.

        5

        ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

        6

        14 Ağustos'ta ise 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiği açıklanmıştı.

        7

        West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.

        8

        Washington'da attıkları güvenlik adımlarıyla kentin kısa sürede suçlulardan arındırıldığını ve bunu Chicago ile Baltimore gibi suç oranlarının çok yüksek olduğu diğer yerlerde de yapacaklarını kaydetmişti.

        9

        Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentine de Ulusal Muhafız gönderileceğini duyurmuştu.

        10

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

