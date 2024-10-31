Yapay zekaya KDV geliyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yıl bitmeden KDV uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Aralık ayından itibaren kullanıcılardan yüzde 20 oranında KDV'nin tahsil edilmeye başlanacağı kaydedildi.

Şirketten kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme mailinde, "1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecektir" denildi.

Yapılan açıklamada, vergi kimlik numarası olan kullanıcıların bunu şirket ile paylaşmaları istendi.