İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı

İstanbul'da polis ekibi ile şüpheliler arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.

Olay, Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi'nde 30 Ekim'de gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi'nde 30 Ekim saat 00.30 sıralarında önleyici ekiplerle birlikte görev yapan gece bekçileri İ. Y. ve T. U, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

KAÇMAYA BAŞLADI

Ömer Ş'nin sürücüsü, C.U. adlı kişinin de yolcu olarak bulunduğu motosiklette yapılan incelemede çanta içerisindeki poşette bir miktar uyuşturucu bulundu. Bu sırada Ömer Ş, yaya olarak kaçmaya başladı. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli Ömer Ş, belindeki silahı çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bu sırada iki görevli bekçi şüphelinin ayaklarına doğru ateş açtı.