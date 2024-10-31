Muğla'nın Marmaris ilçesinde olay, Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi üzerindeki bir apartmandaki evde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay ve Yasemin Yorulmaz çifti, geçen yıl eylül ayında ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirdi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR İHA'da yer alan habere göre çiftin mutlu günleri ise çok fazla sürmedi. Evliliklerinin ardından bir süre sonra fikir ayrılığı yaşayan çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, bu sabah Tuncay Yorulmaz (44) eşi Yasemin Yorulmaz (50) ile evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ŞİŞEYLE BAŞINA VURUP BIÇAKLADI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Yorulmaz’ın yatak odasında eline aldığı şişe ile önce eşinin başına vurduğu, ardından sırtından bıçakladığı öğrenildi.

KOMŞULARI POLİSE İHBARDA BULUNDU Sabah saatlerinde kavga seslerine uyanan Yorulmaz çiftinin komşuları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karısını öldüren Tuncay Yorulmaz’ın ise cinayetin ardından emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.