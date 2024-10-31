Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıkarken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 15 futbolcuya 5 ve üzeri maçta ilk 11'de şans verdi. Beşiktaş'ın kadrosunda 7 futbolcu ise 11'e hasret kalırken çok az şans buldu.
Bu sezon Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde ön elemeyle 5 ve Süper Kupa'da 1 maça çıkan Beşiktaş'ta en fazla şans bulan isimler Gedson Fernandes ve Rafa Silva oldu. İki Portekizli de 15 maça da ilk 11'de başladı. Gedson 1303 dakika süre alırken 7 gol atarak kariyer rekorunu şimdiden kırdı. Rafa Silva ise 1299 dakika 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ciro Immobile ise 15 maçta görev alan bir başka isim olurken 14 kez ilk 11'de görev aldı ve 8'i ligde olmak üzere 12 gol kaydetti.
Bu 3 futbolcu, kaydettikleri 24 golle siyah-beyazlıların şu ana kadar ki gol yükünü de çeken isimler oldular.
Beşiktaş'ta sakatlık ve ceza gibi engellerin dışında Giovanni van Bronckhorst ilk 11'ini fazla değiştirmezken Svensson 14 maçta 14 kez, Masuaku 14 maçta 13 kez, Mert Günok ve Paulista 12 maçta 12 kez, Rashica 12 maçta 11 kez, Uduokhai 10 maçta 10 kez, Musrati ise 11 maçta 9 kez ilk 11'de başladı.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Cher Ndour 11 maçta 7 kez, Semih Kılıçsoy 13 maçta 6 kez, Ernest Muçi 11 maçta 6 kez ve Joao Mario ise 8 maçta 6 kez 11'de başlayarak kadroda en fazla yer bulan diğer grup oldular.
15 FUTBOLCU DIŞINDAKİLER FORMAYI UNUTTU
Beşiktaş'ta 15 ismin dışındaki diğer futbolcular ise oldukça az süre aldı. Kaleci Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un sakatlıklarında 3 maçta 270 dakika süre alırken diğer isimler toplamda 2 maçlık süreyi bile dolduramadı.
Jean Onana, 6 maçta 1 kez 11'de başlarken sadece 167 dakika görev aldı. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 9 maçta 1 kez 11 görev alırken 153 dakika süre buldu.
Henüz ilk 11'de görev almayan isimlerden ise Onur Bulut, 9 maçta 64 dakika, Salih Uçan 7 maçta 33 dakika, Tayyip Talha Sanuç 3 maçta 12 dakika, Can Keleş 2 maçta 11 dakika, Bahtiyar Zaynutdinov ise 2 maçta 6 dakika şans bulabildi.
EN FAZLA SÜRE ALANLAR VE 11'DE BAŞLAYANLAR
Futbolcu / Toplam maç / İlk 11 / Toplam süre
Gedson Fernandes: 15 / 15 / 1303 dakika
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Rafa Silva: 15 / 15 / 1299 dakika
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Ciro Immobile: 15 / 14 / 1191 dakika
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Jonas Svensson: 14 maç / 14 / 1218 dakika
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Arthur Masuaku: 14 / 13 / 1194 dakika
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Mert Günok: 12 maç / 12 / 1080 dakika
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Gabriel Paulista: 12 / 12 / 967 dakika
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Milot Rashica: 12 / 11 / 923 dakika
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Felix Uduokhai: 10 / 10 / 900 dakika
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Musrati: 11 / 9 / 766 dakika
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Emirhan Topçu: 11 / 7 / 687 dakika
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Cher Ndour: 11 / 7 / 667 dakika
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Semih Kılıçsoy: 13 / 6 / 614 dakika
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Ernest Muçi: 11 / 6 / 553 dakika
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Joao Mario: 8 / 6 / 510 dakika
EN AZ SÜRE ALANLAR VE 11'DE BAŞLAMAYANLAR
Ersin Destanoğlu: 3 / 3 / 270 dakika
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Jean Onana: 6 / 1 / 167 dakika
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Mustafa Erhan Hekimoğlu: 9 / 1 / 153 dakika
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Onur Bulut: 9 / - / 64 dakika
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Salih Uçan: 7 / - / 33 dakika
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Tayyip Talha Sanuç: 3 / - / 12 dakika
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Can Keleş: 2 maç / - / 11 dakika
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Bahtiyar Zaynutdinov: 2 / - / 6 dakika