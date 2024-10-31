Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!

Bu sezon Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde ön elemeyle 5 ve Süper Kupa'da 1 maça çıkan Beşiktaş'ta en fazla şans bulan isimler Gedson Fernandes ve Rafa Silva oldu. İki Portekizli de 15 maça da ilk 11'de başladı. Gedson 1303 dakika süre alırken 7 gol atarak kariyer rekorunu şimdiden kırdı. Rafa Silva ise 1299 dakika 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ciro Immobile ise 15 maçta görev alan bir başka isim olurken 14 kez ilk 11'de görev aldı ve 8'i ligde olmak üzere 12 gol kaydetti.

Bu 3 futbolcu, kaydettikleri 24 golle siyah-beyazlıların şu ana kadar ki gol yükünü de çeken isimler oldular.

Beşiktaş'ta sakatlık ve ceza gibi engellerin dışında Giovanni van Bronckhorst ilk 11'ini fazla değiştirmezken Svensson 14 maçta 14 kez, Masuaku 14 maçta 13 kez, Mert Günok ve Paulista 12 maçta 12 kez, Rashica 12 maçta 11 kez, Uduokhai 10 maçta 10 kez, Musrati ise 11 maçta 9 kez ilk 11'de başladı.

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Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Cher Ndour 11 maçta 7 kez, Semih Kılıçsoy 13 maçta 6 kez, Ernest Muçi 11 maçta 6 kez ve Joao Mario ise 8 maçta 6 kez 11'de başlayarak kadroda en fazla yer bulan diğer grup oldular.