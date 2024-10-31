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        Miras yüzünden kardeş katili oldu

        İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, miras yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ağabeyini çekiçle vurarak öldürdü. Suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:22
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        Miras yüzünden kardeş katili oldu
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        İstanbul'da iki kardeş arasında miras yüzünden çıkan tartışma cinayetle son buldu.

        Olay, Bahçelievler'in Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairede 27 Ekim Pazar günü meydana geldi.

        39 yaşındaki Harun Can, sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde yaşadığı 45 yaşındaki ağabeyi Kenan Can'ı ölü olarak bulduğunu söyledi.

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        Olay yerine giden polis ekipleri odasında hareketsiz yatan Kenan Can'ın öldüğünü ve kafasında darbe izleri olduğunu fark etti. Harun Can, polis sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

        BABALARINDAN KALAN TARLA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

        Polis merkezine götürülen Harun Can, ağabeyini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğünü ve cinayeti de Kayseri'deki babalarından kalan tarla yüzünden işlediğini itiraf etti.

        Miras yüzünden abisinin kafasına vurarak öldüren Harun Can çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
        #miras cinayeti
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