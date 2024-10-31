Miras yüzünden kardeş katili oldu

İstanbul'da iki kardeş arasında miras yüzünden çıkan tartışma cinayetle son buldu.

Olay, Bahçelievler'in Çobançeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki dairede 27 Ekim Pazar günü meydana geldi.

39 yaşındaki Harun Can, sabah saatlerinde polis merkezine giderek aynı evde yaşadığı 45 yaşındaki ağabeyi Kenan Can'ı ölü olarak bulduğunu söyledi.

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Olay yerine giden polis ekipleri odasında hareketsiz yatan Kenan Can'ın öldüğünü ve kafasında darbe izleri olduğunu fark etti. Harun Can, polis sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.