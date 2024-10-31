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        İstanbul'u onlar paylaştı, Natalie Portman paylaşmadı

        İstanbul, son aylarda yabancı ünlülerin ortak uğrak noktası oldu. Pedro Alanso O'choro, Theo James, Elton John, Jared Leto ve son olarak Natalie Portman... Oscar'lı oyuncu Portman'ın sosyal medya hesabından İstanbul'u paylaşmaması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:28
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        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
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        Son dönemlerde İstanbul; küresel şöhrete sahip Pedro Alonso O'choro, Theo James, Elton John, Jared Leto ve Natalie Portman'ı ağırladı.

        Sir Elton John, İstanbul’a; Ömer Koç'un özel daveti üzerine birkaç saatliğine geldi. John, Telezzüz'de yemek yiyip İstanbul’dan ayrıldı.

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        Theo James’in sosyal medya hesabı bulunmuyor. Dünyaca ünlü oyuncunun İstanbul'da olduğu, hayran paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.

        Pedro Alanso ile Jared Leto, İstanbul gezisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Pedro Alanso'nun takipçi sayısı; 8 milyon 500 bin.

        Jared Leto'nun takipçi sayısı; 11 milyon 900 bin.

        Jared Leto, Kuzguncuk'ta makarna yedikten sonra bir halk otobüsüne bindi.

        9 milyon 100 bin takipçisi olan Natalie Portman’ın ise İstanbul gezisinden hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

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        Natalie Portman, Kız Kulesi ziyaretinde, kendisini tanıyanlarla fotoğraf çektirdi. Portman, bir gün kaldığı İstanbul’dan ayrılarak Fethiye’ye gitti.

        Fotoğraflar: X, Instagram

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        #Natalie Portman
        #Pedro Alanso
        #Jared Leto
        #Theo James
        #Elton John
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