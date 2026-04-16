        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!

        İstanbul'da tam bir vahşet yaşandı. Kartal'da meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ruhan Çalu adlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Kartal'da 5 katlı binanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ruhan Çalu (52), evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Çalu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ruhan Çalu'nun dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ruhan Çalu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Çalu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

        Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.

        "BOĞAZINI KESMİŞLER"

        Ruhan Çalu'nun komşusu olan Emrullah Özdemir, "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz' dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

        ŞÜPHELİ KOCAELİ'DE YAKALANDI

        Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ruhan Çalu'yu öldüren şüphelinin M.D.G. (20) adlı kişi olduğu tespit edildi. Araştırmalarda; şüphelinin cinayeti işledikten sonra evden ayrıldığı ve ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda M.D.G., kaçtığı Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

