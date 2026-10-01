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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kardeşe av tüfeğiyle ateş açtı! Alacak kavgası ölümle bitti

        İki kardeşe av tüfeğiyle ateş açtı! Alacak kavgası ölümle bitti

        Muğla'da, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Günay Kurt av tüfeğiyle Tayfun ve Suat Çavuş kardeşlere ateş açtı. Ağır yaralanan Tayfun Çavuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        İki kardeşe av tüfeğiyle ateş açtı! Alacak kavgası ölümle bitti

        Muğla'da olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Günay Kurt, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Tayfun Çavuş ve kardeşi Suat Çavuş ile tartışmaya başladı.

        Saldırıda hayatını kaybeden Tayfun Çavuş.
        Saldırıda hayatını kaybeden Tayfun Çavuş.

        İKİ KARDEŞ BACAKLARINDAN YARALANDI

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Kurt, yanında bulunan av tüfeğiyle Tayfun Çavuş ve Suat Çavuş'a ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı.

        Saldırıyı gerçekleştiren Günay Kurt.
        Saldırıyı gerçekleştiren Günay Kurt.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Tayfun Çavuş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Suat Çavuş’un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, gözaltına alınan Günay Kurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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