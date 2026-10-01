Muğla'da olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Günay Kurt, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Tayfun Çavuş ve kardeşi Suat Çavuş ile tartışmaya başladı.

Saldırıda hayatını kaybeden Tayfun Çavuş.

İKİ KARDEŞ BACAKLARINDAN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Kurt, yanında bulunan av tüfeğiyle Tayfun Çavuş ve Suat Çavuş'a ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Günay Kurt.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Tayfun Çavuş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Suat Çavuş’un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, gözaltına alınan Günay Kurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.