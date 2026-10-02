Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor

        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor

        Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ukrayna yönetiminin iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderilmesini kamuoyuna duyurarak gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinden dolayı özür dilemeyi reddetmesi durumunda, bu ülkeye yönelik "ek önlemler" alacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 19:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurmasının ardından başlayan Seul-Kiev gerilimi sürüyor.

        Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna gerçeği inkar etmeyi ve resmi bir özür dilemeyi reddetmeyi sürdürürse Seul, ek önlemler alacaktır." ifadesini kullandı.

        Ukrayna'yı Kore Yarımadası'nda savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı

        Ukrayna'nın, Güney Kore'nin gizlilik talebine rağmen bu meseleyi tek taraflı duyurduğunu aktaran Lee, Ukrayna'nın "gizlilik anlaşmasının olmadığını" söyleyerek kendisini yalancı durumuna düşürdüğünü belirtti.

        REKLAM

        "Anlaşmayı kabul etme ve özür dileme talebine karşılık Ukrayna, bunun yerine (yakın zamanda yaşanabilecek) bir Kore Yarımadası içi askeri çatışma olasılığından bahsetti." ifadesine yer veren Lee, Ukrayna'yı "Kore Yarımadası'nda savaş çıkarmaya" çalışmakla suçladı ve "ciddi üzüntü" duyduğunun altını çizdi.

        Lee, "Bu, Güney Kore halkının ve ülkesinin haysiyetiyle ilgili bir konu olduğu için, bu konuda sessiz kalamam." değerlendirmesinde bulundu.

        Ne olmuştu?

        Zelenskiy, Güney Kore'nin tepkisini çeken konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerden ikisinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

        REKLAM

        Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını ileri sürmüştü.

        Akabinde Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu.

        Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın konuyla alakalı Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #güney kore
        #kuzey kore
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"