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        Haberler Gündem 3. Sayfa 53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!

        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!

        Sivas'ta, kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülürken aradan geçen 53 güne rağmen hiçbir ize rastlanılamadı. Verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Sivas'ta, 10 Ekim 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin (25), 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmişti.

        ANNE, BABA VE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

        İHA'daki habere göre olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbarın ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, arazide Büşra bebeğe dair iz arama çalışmalarına başlamıştı.

        53 GÜN OLDU SONUÇ ALINAMADI

        Köyün çevresinde AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen 53 güne rağmen sonuç vermedi.

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        CANLI YA DA ÖLÜ ULAŞILAMADI

        Büşra Balıkçı'ya, canlı veya ölü ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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