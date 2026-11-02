Sivas'ta, 10 Ekim 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin (25), 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmişti.

ANNE, BABA VE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

İHA'daki habere göre olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarın ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, arazide Büşra bebeğe dair iz arama çalışmalarına başlamıştı.

53 GÜN OLDU SONUÇ ALINAMADI

Köyün çevresinde AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen 53 güne rağmen sonuç vermedi.

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CANLI YA DA ÖLÜ ULAŞILAMADI

Büşra Balıkçı'ya, canlı veya ölü ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.