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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İran'a saldırmak için "acil bir planının" olmadığını belirtti

        ABD Başkanı Trump, İran'a saldırmak için "acil bir planının" olmadığını belirtti

        ABD Başkanı Trump, kritik ara seçimlerde oy verme işlemi sürerken katıldığı canlı yayında "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini ifade etti. Trump katıldığı başka bir yayında ise Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu belirtti ve ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 03:53 Güncelleme:
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        Trump: ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı yok

        ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.

        ABD Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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        Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.

        Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.

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        Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.

        Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.

        "İRAN'A SALDIRMAK KONUSUNDA ACİL BİR PLANIM YOK"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmak konusunda "acil bir planının" olmadığını söyledi.

        ABD'de Kongre ara seçim süreci devam ederken Financial Times'a (FT) telefonla bağlanan Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu belirten Trump, ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, gerekirse daha fazla savaşa hazır olduğunu vurgulayarak, İran'la arasındaki gerginliğin mevcut durumundan "memnun olduğunu" ima etti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta içinde bir saldırı olacağına dair güçlü imaları sorulduğunda ise Trump, "Ben hazırım, biz hazırız. Gerekirse harekete geçmeye hazırız ancak bunun için bir neden olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

        Ara seçimlerden sonra enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol geçtiğini ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın Tahran'ı ekonomik olarak "boğduğunu" savundu.

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