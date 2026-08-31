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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!

        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!

        Erzurum'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Olayda, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.

        AA'da yer alan habere göre A.E.Ö'nün kullandığı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, hayatını kaybetti.

        Fotoğraflar: İHA

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