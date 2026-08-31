Otomobil çalışma alanına uçtu! 3 can kaybı var!
Erzurum'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Olayda, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 14:05 Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.
AA'da yer alan habere göre A.E.Ö'nün kullandığı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, hayatını kaybetti.
Fotoğraflar: İHA
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