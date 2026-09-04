İstanbul Sultanbeyli'de, polis ekiplerine silahla ateş açan DEAŞ terör örgütü mensubu Berkan Çil’in (21) etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.

OTOBÜSLE ŞEHİR DEĞİŞTİRECEKTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Berkan Çil'in, Pendik ve Tuzla’daki 2 adrese düzenlenen operasyondan kaçtığı, ardından Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı saptandı.

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BİR VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Otogarda yakalanmasına yönelik çalışma sırasında polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi.

Çatışma sırasında otogarda bulunan Tahsin Polat (49) ise yaralandı. Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN HALAT DA ÇIKTI

Çil'in üzerinden, kapalı bir yerde yakalanması durumunda kullanmak üzere bir halatın çıktığı da öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polisin yaptığı çalışmayla, Berkan Çil ile irtibatlı olduğu değerlendirilen G.Ç. (48) isimli bir şüpheli Tuzla'da gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 200 Adet 9.19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon anını olay yerinde takip ederek incelemelerde bulundu.