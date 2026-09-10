Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul'da olay, Maltepe'de meydana geldi. Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Anlaşmazlık bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Ev sahibinin işletmecilere silahla ateş açması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralanan kişinin avukat olduğu belirtildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Bir evde saklanan şüphelinin yakalanması için Özel Harekât polisleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, operasyonun dronla takip edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.