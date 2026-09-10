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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ev sahibi ile işletmeci arasındaki çatışmada 2 kişi öldü, 1 yaralı var

        Ev sahibi ile işletmeci arasındaki çatışmada 2 kişi öldü, 1 yaralı var

        İstanbul Maltepe'de, ev sahibi ile işletmeci arasında yaşanan anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönüştü. Ev sahibinin işletmecilere silahla ateş açması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayda yaralanan kişinin avukat olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul'da olay, Maltepe'de meydana geldi. Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

        Anlaşmazlık bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Ev sahibinin işletmecilere silahla ateş açması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

        Yaralanan kişinin avukat olduğu belirtildi.

        ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

        Bir evde saklanan şüphelinin yakalanması için Özel Harekât polisleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, operasyonun dronla takip edildiği öğrenildi.

        Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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