MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Değerli milletvekilleri, 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve emperyalist devletlerin Türk topraklarını bölme, paylaşma ve yönetme amacını taşıyan şark meselesi, Türk milletini varlık mücadelesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Emperyalizmin hedefi açıktı. Türk milletini önce Avrupa'dan, sonrasında da Anadolu'dan tamamen çıkartmak. Cumhuriyet, bundan 103 yıl önce çetin bir mücadelenin fecrinde, istiklalinin ufuklarına doğan inşirah burçlusudur. Bu inançla kurduğumuz Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü şevkle, heyecanla, aziz ecdadımıza hürmet ve minnet duygularımızla kutladık.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten, başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun bütünüyle hayata geçirilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Türk milleti kararını verdi, terör bitecek.

AVRUPA'DAKİ PROTESTOLAR

Avrupa'nın ektiği fitne tohumları kendilerine dönmeye başladı. Avrupa bugün her zamankinden daha fazla güvenlik kaygıları ile karşı karşıyadır. Avrupa bisiklet gibidir. Pedal çevirmek zorundadır. Durursa düşer.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDAKİ MUTABAKAT

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın onaylanmış olması memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Türkiye'ye parmak sallamak, talimatlar vermek hiç kimsenin olmadığı gibi Avrupa'nın harcı değildir.

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLER

Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir."