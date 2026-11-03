Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, "Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten, başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun bütünüyle hayata geçirilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Türk milleti kararını verdi, terör bitecek." ifadelerini kullandı. Açıklamasında, "Avrupa'nın ektiği fitne tohumları kendilerine dönmeye başladı" değerlendirmesinde de bulunan Bahçeli, "Avrupa bugün her zamankinden daha fazla güvenlik kaygıları ile karşı karşıyadır. Avrupa bisiklet gibidir. Pedal çevirmek zorundadır. Durursa düşer." dedi. İsrail'deki seçimlere de değinen Bahçeli, "Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir." ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kudüs ittifakı gerçekleştirilmeli"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Değerli milletvekilleri, 19. yüzyılın sonlarında başlayan ve emperyalist devletlerin Türk topraklarını bölme, paylaşma ve yönetme amacını taşıyan şark meselesi, Türk milletini varlık mücadelesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Emperyalizmin hedefi açıktı. Türk milletini önce Avrupa'dan, sonrasında da Anadolu'dan tamamen çıkartmak. Cumhuriyet, bundan 103 yıl önce çetin bir mücadelenin fecrinde, istiklalinin ufuklarına doğan inşirah burçlusudur. Bu inançla kurduğumuz Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü şevkle, heyecanla, aziz ecdadımıza hürmet ve minnet duygularımızla kutladık.

        REKLAM

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE

        Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten, başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun bütünüyle hayata geçirilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Türk milleti kararını verdi, terör bitecek.

        AVRUPA'DAKİ PROTESTOLAR

        Avrupa'nın ektiği fitne tohumları kendilerine dönmeye başladı. Avrupa bugün her zamankinden daha fazla güvenlik kaygıları ile karşı karşıyadır. Avrupa bisiklet gibidir. Pedal çevirmek zorundadır. Durursa düşer.

        TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDAKİ MUTABAKAT

        Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın onaylanmış olması memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Türkiye'ye parmak sallamak, talimatlar vermek hiç kimsenin olmadığı gibi Avrupa'nın harcı değildir.

        İSRAİL'DEKİ SEÇİMLER

        Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Genç çift kaza kurbanı!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        "Savaşın önlenmesi için top ABD'nin sahasında"
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"