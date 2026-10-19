Tofaş'ta 7.5 milyonuncu araç üretildi

Türkiye'nin köklü otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa fabrikasında 7.5 milyonuncu aracını üretti. Şirketin üretim bandından çıkan 7.5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu.

1968 yılında kurulan ve 1971'de seri üretime başlayan Tofaş, başlangıçta yıllık 20 bin araçlık kapasite ve yaklaşık 600 çalışanla faaliyet gösterirken, bugün yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştı.

Şirket, yeni model projeleri ve çok markalı üretim stratejisiyle Bursa fabrikasının Stellantis bünyesindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

MURAT 124'TEN FIAT ULYSSE'YE

Tofaş'ın Bursa'daki üretim yolculuğu, Türkiye otomotiv sanayisinin farklı dönemlerine damga vuran modelleri kapsıyor.

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Murat 124 ile başlayan üretim serüveninde şirket, binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar farklı segmentlerde çok sayıda model üretti. Bursa fabrikasında üretilen araçlar, Türkiye pazarının yanı sıra farklı ülkelere de ihraç edildi.

Tofaş'ın üretim tarihinde 1 milyonuncu araç Fiat Tempra, 2 milyonuncu araç Fiat Palio Go, 3 ve 4 milyonuncu araçlar Fiat Fiorino oldu.

Fabrikadan çıkan 5 milyonuncu araç Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu araç Fiat Egea Sedan, 7 milyonuncu araç ise Fiat Egea Cross Wagon olarak kayıtlara geçti.

Şirketin 7.5 milyonuncu aracının Fiat Ulysse olması, Bursa fabrikasında yeni nesil hafif ticari araç projeleriyle genişleyen üretim faaliyetlerinin son kilometre taşı oldu.

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'TOFAŞ İÇİN YENİ BİR BÜYÜME DÖNEMİNDEYİZ'

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 7.5 milyonuncu aracın üretimine ilişkin değerlendirmesinde, ulaşılan rakamın şirketin yarım asrı aşan sanayi birikimini ve mühendislik kabiliyetini yansıttığını belirtti.

Eroldu, "Tofaş'ın Bursa'da başlayan üretim yolculuğunda bugün 7.5 milyonuncu aracımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu rakam bizim için yalnızca önemli bir üretim adedini değil; yarım asrı aşan sanayi birikimimizi, sürekli gelişen mühendislik kabiliyetimizi ve kuşaklar boyunca Tofaş'a emek veren çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısını ifade ediyor" dedi.

Şirketin yeni yatırımlarla üretim hacmini ve model çeşitliliğini artırmayı hedeflediğini belirten Eroldu, çok markalı üretim yapısının güçlendirildiğini vurguladı.

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KUZEY AMERİKA'YA İHRACAT YENİDEN BAŞLAYACAK

Tofaş'ın yeni dönem planlarında K0 ve K9 projeleri önemli yer tutuyor. Cengiz Eroldu, bu projelerin Bursa fabrikasının Stellantis'in küresel üretim organizasyonundaki rolünü güçlendirdiğini belirterek, K9 model ailesi için çok markalı üretim töreninin ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

K0 projesine de değinen Eroldu, Kuzey Amerika pazarına yönelik ihracatın 2027 yılı başında yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirket, yeni projelerle hem üretim çeşitliliğini artırmayı hem de Bursa fabrikasının uluslararası pazarlara yönelik üretim kapasitesinden daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

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'TOFAŞ 2.0 DÖNEMİ BAŞLADI'

Stellantis'in Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesine de değinen Eroldu, şirketin yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Eroldu, "Stellantis Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesiyle şirketimiz için yeni bir dönem, adeta Tofaş 2.0 başladı" ifadelerini kullandı.

Yeni model yatırımları ve artan üretim çeşitliliğinin büyüme açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Eroldu, Bursa fabrikasının Stellantis'in küresel üretim ağı içerisindeki öneminin giderek arttığını söyledi.

Tofaş'ın kalite ve verimlilik açısından Stellantis bünyesindeki güçlü fabrikalar arasında yer aldığını ifade eden Eroldu, önümüzdeki dönemde Ar-Ge, mühendislik ve ihracat faaliyetlerine yönelik yatırımların devam edeceğini kaydetti.

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Şirket, yeni model projeleri ve Kuzey Amerika'ya yeniden başlayacak ihracatla Bursa fabrikasının küresel üretim ağındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.