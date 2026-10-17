Avrupa Birliği'nin otomotiv sektöründe yerli üretimi güçlendirmek amacıyla hazırladığı yeni düzenlemelere ilişkin tartışmalar sürerken, Toyota'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Japon otomobil üreticisi, Avrupa Komisyonunun Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act) ve Otomotiv Paketi (Automotive Package) kapsamında gündeme gelen üretim ve emisyon kurallarının, Avrupa'nın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ticaret ortaklarını da kapsaması gerektiğini savundu.

Toyota, 'Made in Europe' (Avrupa'da üretilmiştir) yaklaşımı yerine 'Made with Europe' (Avrupa ile birlikte üretilmiştir) anlayışının benimsenmesini önerdi.

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"BİZ AVRUPA'DA MİSAFİR DEĞİLİZ"

Toyota Motor Europe Başkanı ve CEO'su Yoshihiro Nakata, şirketin 60 yılı aşkın süredir Avrupa'da faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bölgede otomobil, motor ve hibrit sistemlerin tasarımından üretimine kadar birçok alanda yatırım yaptıklarını belirtti.

Toyota'nın Avrupa'daki mühendislik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de dikkat çeken Nakata, şirketin bölgedeki tedarikçilerle uzun yıllardır devam eden iş birliklerinin önemini vurguladı.

Nakata, "Toyota, Avrupa'da misafir değil. Biz Avrupalı bir üreticiyiz ve Avrupa otomotiv sanayisinin başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şirket, Avrupa'nın iklim hedeflerini desteklediğini ancak yeni düzenlemelerin tüketici talebi, teknolojik gelişmeler ve küresel rekabet koşulları dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN DE KAPSAMA ALINMASINI İSTEDİ

Toyota'nın açıklamasında en dikkat çekici başlıklardan biri, Avrupa Birliği'nin yeni üretim kurallarında Türkiye'nin konumu oldu.

Şirket, Avrupa otomotiv sanayisinin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için yalnızca AB ülkelerindeki üretimin değil, güvenilir ticaret ortaklarıyla kurulan üretim ve tedarik ilişkilerinin de dikkate alınması gerektiğini savundu.

Toyota'ya göre Türkiye, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerle birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın erişebildiği otomotiv pazarı yaklaşık 31 milyon araçlık büyüklüğe ulaşıyor.

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Bu ölçeğin küresel rekabette önemli bir avantaj sağladığını belirten şirket, yalnızca AB sınırları içinde gerçekleştirilen montaj faaliyetlerini esas alan bir düzenlemenin uzun yıllardır Avrupa'ya yatırım yapan üreticilere yanlış mesaj vereceğini ifade etti.

Toyota, bu nedenle serbest ticaret anlaşması veya Gümrük Birliği ilişkisi bulunan ve karşılıklılık koşullarını sağlayan sınırlı sayıdaki güvenilir ortağın da Avrupa üretimi kapsamında değerlendirilmesini istedi.

ALMANYA VE FRANSA UZLAŞTI, TÜRKİYE DIŞARIDA KALDI

Toyota'nın çağrısı, Almanya ve Fransa'nın 'Made in Europe' düzenlemesi üzerinde ortak bir yaklaşım belirlediği dönemde geldi.

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İki ülkenin uzlaşmasıyla İngiltere'nin belirli koşullarla Avrupa üretimi kapsamında değerlendirilmesinin önü açılırken, Türkiye için benzer bir istisna öngörülmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geleceğin elektrikli otomobillerinin Fransa ve Avrupa'da üretilmesini istediklerini vurguladı.

Almanya ise daha önce Türkiye gibi Avrupa otomotiv tedarik zincirine entegre ülkeleri de kapsayan daha geniş bir yaklaşımı savunuyordu.

Henüz AB genelinde kabul edilmeyen düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin belirli kamu desteklerine erişimi ve gelecekteki yeni model yatırımları olumsuz etkilenebilir. Nihai koşulların AB müzakereleri sonucunda netleşmesi bekleniyor.

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KAMU ALIMLARINDA EŞİT KOŞUL TALEBİ

Öte yandna, Toyota, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesinde kamu alımları, otomobil teşvikleri ve kurumsal araç filoları için ortak kurallar uygulanması gerektiğini de belirtti.

Şirket, Türkiye dahil güvenilir ticaret ortaklarıyla birlikte üretilen otomobillerin de bu desteklerden eşit koşullarda yararlanabilmesini talep etti.

Açıklamada, yakıt hücreli araçların ise Avrupa'daki üretim ve tedarik altyapısı yeterince gelişene kadar yerlilik koşullarından geçici olarak muaf tutulması önerildi.

Toyota'ya göre Avrupa otomotiv sanayisinin güçlendirilmesi, yalnızca üretimin belirli ülkelerde yoğunlaştırılmasıyla değil, mevcut tedarik zincirlerinin korunması ve ortak yatırımların desteklenmesiyle mümkün olabilecek.

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'AVRUPA İLE BİRLİKTE ÜRETİM' VURGUSU

Toyota Motor Europe Kurumsal İşler Başkanı Matt Harrison da, Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğinde uluslararası iş birliklerinin belirleyici olacağını ifade etti.

Harrison, Avrupa'nın güçlü bir sanayi altyapısına, nitelikli iş gücüne ve güvenilir ticaret ortaklarına sahip olduğunu belirterek, yeni düzenlemelerin tüketicilerin değişime ne ölçüde hazır olduğunu da dikkate alması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın kendisini dış dünyadan soyutlamasının rekabet gücünü zayıflatacağını savunan Harrison, şirketin temel talebinin 'Made with Europe' yaklaşımının benimsenmesi olduğunu vurguladı.

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Toyota, Avrupa Birliği'nde önümüzdeki dönemde şekillenecek otomotiv düzenlemelerinin Türkiye, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerle kurulan üretim ilişkilerini koruyacak şekilde hazırlanmasının, sektörün uzun vadeli rekabet gücü açısından önem taşıdığını bildirdi.