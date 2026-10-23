Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (OICA- Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) ve Fransa Otomobil Üreticileri Komitesi (CCFA- Comité des Constructeurs Français d'Automobiles) ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen OICA Genel Kurul Toplantısı, küresel otomotiv sanayisinin önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen “Current Challenges Facing the European Automotive Industry” (Avrupa Otomotiv Sanayisinin Karşı Karşıya Olduğu Güncel Zorluklar) başlıklı panelde, pazar koşulları, üretim, yatırımlar, istihdam, CO₂ emisyon standartları ve dönüşüm sürecine yönelik esneklikler ele alındı.

REKLAM

Panelde ayrıca Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı (IAA) kapsamında gündeme gelen yerli katkı oranı ve menşe kriterleri ile Avrupa menşeli ürünlere öncelik verilmesine yönelik yaklaşımlar değerlendirildi.

Panelde Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA- Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) Genel Direktörü Sigrid de Vries, Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA-Verband der Automobilindustrie) Başkanı Hildegard Müller, Birleşik Krallık Motorlu Araç Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT- Society of Motor Manufacturers and Traders) Direktörü Mike Hawes ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Sekreteri Özlem Güçlüer görüşlerini paylaştı.

REKLAM

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Avrupa Birliği'nin rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni sanayi politikalarının ve özellikle Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı (Industrial Accelerator Act – IAA) sürecinin kritik bir aşamada olduğu dönemde gerçekleştirilen panelde konuşan OSD Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, Türkiye ve Avrupa Birliği otomotiv sanayileri arasındaki köklü ve karşılıklı faydaya dayalı entegrasyona dikkat çekti.

Türkiye ile AB arasında 30 yılı aşkın süredir Gümrük Birliği temelinde gelişen otomotiv ekosisteminin yalnızca ticaret ilişkilerinden ibaret olmadığını; ortak yatırımlar, üretim, tedarik zincirleri, teknoloji, mühendislik ve istihdam alanlarında güçlü bağlar oluşturduğunu vurgulayan Güçlüer, Avrupa'nın yeni sanayi politikalarının, mevcut değer zincirlerini koruyan, karşılıklı yatırımları destekleyen ve güvenilir ticaret ortaklarıyla iş birliğini güçlendiren kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

REKLAM

Panelde Avrupa otomotiv sanayisinin karşı karşıya bulunduğu küresel rekabet koşullarına da değinen Güçlüer, özellikle Çin otomotiv sanayisinin üretim ölçeği, teknolojik gelişim hızı ve yenilikçilik kapasitesinin rekabet dinamiklerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti.

Güçlüer, günümüzün yoğun küresel rekabet ortamında Avrupa'nın rekabetçiliğini güçlendirmek için entegre değer zincirlerinin korunması ve geliştirilmesine vurgu yaparak, Türkiye ve AB otomotiv sanayilerinin birbirlerinin hem önemli tedarikçileri hem de önemli pazarları konumunda olduğunu belirtti.

Panelde Çin otomotiv sanayisinin küresel pazarlardaki artan etkisi ve Avrupa ile geliştirilebilecek sanayi iş birlikleri de ele alındı.

REKLAM

AVRUPA'NIN REKABET GÜCÜ İÇİN ORTAK SANAYİ VURGUSU

Güçlüer, sürdürülebilir sanayi ortaklıklarının yalnızca ticaret hacmiyle değil; karşılıklı yatırımlar, yerel tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, teknoloji transferi, Ar-Ge ve istihdama sağlanan katkılarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa otomotiv sanayisinin geleceği açısından rekabetçilik, dayanıklı tedarik zincirleri ve öngörülebilir yatırım ortamının birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Güçlüer, Türkiye ve AB otomotiv sanayilerinin ortak kazanımlarını koruyan ve daha da ileri taşıyan bir sanayi politikası yaklaşımının, Avrupa'nın küresel rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

REKLAM

OICA'nın uluslararası otomotiv sanayisi temsilcileri arasında diyalog ve iş birliğini geliştiren önemli bir platform olduğunu belirten OSD, küresel otomotiv sanayisinin dönüşüm sürecinde Türk otomotiv sanayisinin görüş ve önceliklerini uluslararası platformlara taşımaya ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.