Günlerin ardından Alaska'da da seçim sonuçları açıklandı ve Demokrat Mary Peltola, Alaska'da iki dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'ı mağlup etti. Peltola, oyların %49,5'ini alarak ön seçimi birinci sırada tamamlarken, onu %41,4'lük oy oranıyla Sulliavan izledi.

Bu zafer, Başkan Donald Trump'ın daha önce büyük farklarla kazandığı bir eyalette gerçekleşen dikkat çekici bir siyasi geri dönüş oldu. Alaska'daki bu yarış, bu yılki ara seçimlerde sonuçlanan son ABD Senatosu seçimiydi ve Demokratlara 56'ya 44'lük bir çoğunluk sağladı; parti, Cumhuriyetçilerin elindeki dokuz koltuğu kazanarak Senato'da kontrolü yeniden ele geçirdi.

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Peltola, seçmenlerin "Washington'daki mevcut düzenin Alaska için işe yaramadığına" dair net bir mesaj gönderdiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Kampanya sürecinde, boş balık kurutma askıları karşısında gözyaşı döken yaşlılarla; uygun fiyatlı konut bulmakta zorlanan ailelerle ve evlerini ısıtmak ya da sofralarına yemek koymak arasında imkânsız bir seçim yapmak zorunda kalan, eyaletin kırsal bölgelerindeki ebeveynlerle konuştum.

Bugün, bu sorunları ele almak ve Alaska'yı her şeyin önüne koymak adına çok önemli bir adım atıyoruz."

Alaska'daki koltuğun Demokratların eline geçmesi, partinin Senato'da kontrolü yeniden kazanma planları açısından kritik bir öneme sahip.

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Peltola daha önce eyaletin tek Temsilciler Meclisi koltuğunda görev yapmıştı ve bu göreviyle Kongre'de hizmet veren ilk Alaska yerlisi olmuştu. 2024 yılında ikinci tam dönem için girdiği seçim yarışını Begich’e karşı kaybetti, ancak 2026’da Senato’da kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefleyen Demokratların planlarında kilit bir figür haline geldi.

3 Kasım Ara Seçimleri kapsamında Alaska halkı, 1998'den bu yana ilk kez bir Demokratı vali olarak seçti; eski eyalet milletvekili Jonathan Kreiss-Tomkins, aralarında Trump tarafından desteklenen bir ismin de bulunduğu üç Cumhuriyetçi adayı geride bıraktı.