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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına: Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor

        Bugün hava nasıl olacak? Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına: Hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor

        Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        Güneyde sağanak, kuzeyde fırtına

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 20°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 30°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 26°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 24°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 17°

        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

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        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        İZMİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        UŞAK °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ISPARTA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BOLU °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        VAN °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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